Довбик реалізував один з двох пенальті та допоміг "Жироні" з Циганковим виграти матч Ла Ліги (відео)

Підопічні Мічела ще дужче збільшили свої шанси кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді обіграла "Лас-Пальмас" у матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги – 0:2 .

Господарі могли виходити вперед на 8-й хвилині зустрічі, але Сандро Рамірес не реалізував пенальті.

На 26-й хвилині вже "жиронці" заробили право виконати одинадцятиметровий – Довбик з позначки не зумів переграти голкіпера "Лас-Пальмаса", але Давід Лопес одразу ж добив м'яч у ворота.

У другому таймі підопічні Мічела отримали можливість пробити ще один пенальті. Цього разу Довбик не схибив і на 57-й хвилині збільшив перевагу своєї команди в рахунку.

Для Довбика гол у матчі проти "Лас Пальмаса" став 19-м цього сезону чемпіонату Іспанії. Він очолює бомбардирські перегони Примери, також маючи у своєму активі 5 асистів. Найближчий переслідувач українського форварда – Джуд Беллінгем з мадридського "Реала", який забив 17 м'ячів.

Зазначимо, що Довбик вийшов у стартовому складі "Жирони" та був замінений на 70-й хвилині, якраз тоді, коли з лавки запасних на полі з'явився Циганков. Для Віктора це був перший поєдинок після травми коліна.

Огляд матчу "Лас-Пальмас" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Жироні" (71 очко) піднятися на друге місце в Ла Лізі. "Біло-червоні" посунули на третю сходинку "Барселону" (70 балів), яка має матч у запасі. Лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна (84 пункти).

Своєю чергою, "Лас-Пальмас" (37 балів) розташовується на 13-му місці Примери.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Жирона" 4 травня прийме "Барселону", а "Лас-Пальмас" того ж дня на виїзді зустрінеться з "Реалом Сосьєдад".

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