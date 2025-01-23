Довбик розбив супернику ніс: "Рома" поступилася "АЗ Алкмару" в Лізі Європи (відео)

Український форвард отримав жовту картку та був замінений після першого тайму.

Італійська "Рома" на виїзді програла нідерландському "АЗ Алкмару" в матчі сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні АФАС в Алкмарі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний і переможний гол у цій зустрічі господарі забили під завісу другого тайму. На 80-й хвилині результативного удару завдав ірландський нападник Трой Перротт.

Український форвард римського клубу Артем Довбик вийшив у стартовому складі та був замінений після першого тайму. На 19-й хвилині 27-річний українець отримав жовту картку за те, що у боротьбі за м'яч ліктем ударив суперника та розбив йому ніс.

Огляд матчу "АЗ Алкмар" – "Рома"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Рома" (9 очок) посідає 17-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "АЗ Алкмар" (11 балів) вийшов на 14-ту позицію.

У заключному турі основного етапу Ліги Європи підопічні Клаудіо Раньєрі приймуть "Айнтрахт", а нідерландський колектив на виїзді зустрінеться з "Ференцварошем". Матчі відбудуться 30 січня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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