Довбик увійшов до символічної збірної Ла Ліги сезону-2023/24 за версією Globe Soccer Awards

Український нападник "Жирони" Артем Довбик потрапив до символічної збірної іспанської Ла Ліги за підсумками сезону-2023/24.

У вівторок, 28 травня, 26-річний українець отримав нагороду під час урочистої церемонії Globe Soccer Awards.

Крім Довбика, до команди сезону чемпіонату Іспанії увійшли ще три гравці "Жирони": захисник Мігель Гутьєррес, півзахисник Алейш Гарсія та нападник Савіньйо.

Зазначимо, що Довбик також претендував на звання найкращого гравця сезону в Примері, але у боротьбі за цю нагороду поступився півзахиснику мадридського "Реала" Джуду Беллінгему.

Додамо, що найкращим тренером сезону був визнаний керманич "Жирони" Мічел.

Нагадаємо, Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги-2023/24. У своєму дебютному сезоні в іспанському клубі Артем зіграв 36 матчів у Примері, в яких забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів. Це найкращий результатат за системою гол плюс пас серед усіх гравців чемпіонату.

"Жирона" фінішувала на третьому місці в Ла Лізі, здобувши бронзові нагороди. Це перші в клубній історії медалі чемпіонату Іспанії. Наступного сезону команда Мічела дебютує в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка за голами за сезон в топ-5 лігах Європи серед українців.

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