Довбик відзначився дублем у товариському матчі "Жирони" проти французького клубу (відео)

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик оформив дубль у контрольному спарингу з французьким "Монпельє".

Довбик вийшов на поле у стартовому складі та ще в першому таймі двічі відзначився у воротах суперника, забивши на 24-й та 38-й хвилинах поєдинку.

Відео голів Довбика

El primer del pitxitxi! pic.twitter.com/SHjiwrraZS — Girona FC (@GironaFC) July 20, 2024

No pot parar de marcar gols. pic.twitter.com/fDyuWw82P1 — Girona FC (@GironaFC) July 20, 2024

Команди розійшлася результативною нічиєю – 3:3. Інший український футболіст "Жирони" Віктор Циганков участь у матчі не брав, оскільки продовжує відновлюватися від травми, отриманої на Євро-2024.

Минулого сезону Довбик забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.

"Жирона" посіла третє місце в Примері, здобувши бронзові нагороди. Це перші в клубній історії медалі чемпіонату Іспанії. Наступного сезону команда Мічела дебютує в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка за голами за сезон в топ-5 лігах Європи серед українців.

Також Артем увійшов до символічної збірної Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards. Його визнали найкращим гравцем "Жирони" в сезоні-2023/24.

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