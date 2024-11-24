Довбик влучив у поперечину: "Рома" з новим тренером програла лідеру чемпіонату Італії (відео)

У першому матчі під керівництвом Клаудіо Раньєрі "вовки" зазнали поразки від "Наполі".

"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді поступилася "Наполі" в матчі 13-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні було забито на 54-й хвилині – Ромелу Лукаку вразив ворота римського клубу після передачі Джованні Ді Лоренцо.

Довбик вийшов у стартовому складі "вовків" та провів на полі весь поєдинок. На 66-й хвилині українець був близький до того, щоб забити гол, але після його удару головою м'яч влучив у поперечину.

Огляд матчу "Наполі" – "Рома"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що це був перший матч римлян під керівництвом Клаудіо Раньєрі, який замінив на посаді головного тренера клубу хорвата Івана Юрича. Раніше італійський фахівець вже очолював "вовків" від 2009-го до 2011 року та 2019-го.

Завдяки цій перемозі "Наполі" (29 очок) одноосібно очолив таблицю Серії А. "Рома" має 13 пунктів і посідає 12-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Італії команда Довбика 2 грудня прийме "Аталанту", а підопічні Антоніо Конте днем раніше на виїзді позмагаються з "Торіно".

Перед цим "Рома" у четвер, 28 листопада, у гостях зустрінеться з "Тоттенгемом" в матчі 5-го туру основного раунду Ліги Європи.

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