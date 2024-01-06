Довбик вперше отримав нагороду найкращому гравцю місяця в чемпіонаті Іспанії

Український форвард "Жирони" Артем Довбик отримав нагороду найкращому гравцю місяця іспанської Ла Ліги.

26-річного українця визнали найкращим футболістом Примери за підсумками грудня.

В онлайн-голосуванні уболівальників Довбик випередивш Іньякі Вільямса ("Атлетик"), Борху Майораля ("Хетафе"), Родріго ("Реал") та Альваро Валлеса ("Лас-Пальмас").

Артем уже прокоментував здобуття почесного призу, звернувшись до фанатів свого клубу.

"Привіт, уболівальники "Жирони". Дякую за вашу підтримку. Я дуже радий отримати цю нагороду. Ми продовжуємо разом. Вперед!" – сказав український нападник.

У грудні Довбик взяв участь у чотирьох матчах Ла Ліги, в яких відзначився 4 забитими м'ячами. Він з передачі іншого українця Віктора Циганкова забив у ворота "Барселони", оформив дубль у грі з "Алавесом" та відзначився голом у заключному поєдинку 2023 року проти "Бетіса".

Загалом в активі Довбика 11 голів і 5 асистів у 18 матчах чемпіонату Іспанії. Артем посідає четверте місце у списку найкращих бомбардирів поточного сезону Ла Ліги і лідирує за системою "гол плюс пас".

Додамо, що в першому матчі 2024 року "Жирона" на своєму полі у феєрично перемогла мадридський "Атлетіко" з рахунком 4:3. Каталонці забили вирішальний м'яч у компенсований час, а Довбик у цьому поєдинку відзначився гольовою передачею.

Після 19 турів "Жирона" (48 балів) посідає друге місце турнірної таблиці Ла Ліги, лише за додатковими показниками поступаючись мадридському "Реалу", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін.

У 20-му турі Ла Ліги підопічні Мічела 14 січня на виїзді зустрінуться з найгіршою командою поточного сезону "Альмерією". Перед цим "біло-червоні" 6 січня зіграють проти "Ельче" в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

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