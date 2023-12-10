Довбик забив з передачі Циганкова: "Жирона" яскраво перемогла "Барселону" та очолила Ла Лігу (відео)

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді обіграла "Барселону" в центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на арені "Естадіо Олімпіко" завершився з рахунком 2:4 .

Підопічні Мічела вийшли вперед уже на 12-й хвилині. Довбик ударом з меж штрафного майданчика від стійки відправив м'яч у ворота "синьо-гранатових" після пасу Циганкова.

Для Довбика це 8-й гол у сезоні чемпіонату Іспанії. Також на рахунку українського форварда чотири асисти. Своєю чергою, в активі Циганкова три забиті м'ячі та три результативні передачі.

Досить швидко "Барселона" відігралася. На 19-й хвилині польський нападник Роберт Левандовські точно пробив головою після подачі Рафіньї з кутового.

Утім, ще до перерви "Жирона" вдруге в цьому матчі повела в рахунку. Цього разу обійшлося без українців. На 40-й хвилині Мігель Гутьєррес отримав м'яч від Івана Мартіна, взяв гру на себе і класним ударом переграв голкіпера господарів Іньякі Пенью.

У другому таймі команда українців втретє вразила ворота принципового суперника. На 80-й хвилині Валері утік від Жуля Кунде після скидання головою від Крістіана Стуані та пробив повз Пенью.

Наприкінці поєдинку підопічні Хаві скоротили відставання. На 90+1-й хвилині відзначився Ілкай Гюндоган, але врятуватися від поразки "блаугранас" уже не змогли.

А ось "Жирона" зуміла забити четвертий м'яч. На 90+5-й хвилині Стуані поставив масну крапку в цьому захопливому протистоянні.

Довбик і Циганков вийшли у стартовому складі "Жирони". Артем провів на полі 73 хвилини, після чого його замінив Стуані. А Віктор зіграв на п'ять хвилин більше, замість нього з'явився Порту.

Огляд матчу "Барселона" – "Жирона"

Ця перемога дозволила "Жироні" (41 бал) вийти на перше місце в Ла Лізі. Команда Мічела на два очки випереджає мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна. "Барселона" (34 пункти) посідає четверту позицію.

У наступному турі Примери команда Довбика і Циганкова 18 грудня прийме "Алавес". Двома днями раніше "Барселона" на виїзді зіграє з "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука.

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