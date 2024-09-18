Довбик залишився без тренера: "Рома" оголосила про звільнення Де Россі

Італійська "Рома" звільнила Даніеле Де Россі з посади головного тренера

"Рішення клубу ухвалено в інтересах команди, щоб якомога швидше відновити бажаний шлях", – йдеться в офіційній заяві "вовків".

Де Россі очолив "Рому" в січні 2024 року після звільнення Жозе Моурінью. Під керівництвом 41-річного італійського фахівця римляни посіли шосте місце у Серії А та дійшли до півфіналу Ліги Європи.

Цього сезону "Рома", кольори якої від літа захищає український форвард Артем Довбик, не виграла жодного з чотирьох матчів у чемпіонаті Італії. Із трьома очками "вовки" розташовуються на 16-й позиції в турнірній таблиці.

В останньому поєдинку "Рома" з дебютним голом Довбика втратила перемогу над "Дженоа" (1:1) українського півзахисника Руслана Малиновського.

Хто замінить Де Россі біля керма римського клубу, поки що невідомо. У наступному турі Серії А команда Довбика 22 вересня прийме "Удінезе".

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