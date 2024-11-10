Довбик залишився без тренера: "Рома" оголосила про звільнення Юрича

Хорватський фахівець пропрацював у римському клубі менше двох місяців.

Італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика оголосила про звільнення Івана Юрича з посади головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вовків".

Сталося це після поразки римлян від "Болоньї" (2:3) в домашньому матчі 12-го туру Серії А.

"Ми хочемо подякувати Івану Юричу за його важку роботу протягом останніх кількох тижнів. Він впорався з непростою обстановкою з найвищим професіоналізмом, і ми йому за це вдячні. Ми бажаємо йому всього найкращого в майбутньому. Пошуки нового тренера вже розпочато, про нього буде оголошено найближчими днями", – йдеться в заяві клубу.

49-річний хорватський фахівець очолив "Рому" 18 вересня після звільнення Даніеле Де Россі. Під його керівництвом римська команда провела 12 матчів: здобула 4 перемоги, тричі зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

За інформацією низки ЗМІ, новим керманичем "Роми" може стати досвідчений італієць Роберто Манчіні.

Програвши чотири з п'яти своїх останніх матчів у чемпіонаті Італії, команда Довбика з 13 очками посідає лише 12-те місце у Серії А.

У наступному турі Серії А, який відбудеться після міжнародної паузи, "Рома" 24 листопада на виїзді зіграє проти "Наполі".

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