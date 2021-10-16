Довбик знову забив: "Дніпро-1" впевнено обіграв "Колос" і піднявся до топ-3 УПЛ (відео)

Довбик знову забив: "Дніпро-1" впевнено обіграв "Колос" і піднявся до топ-3 УПЛ (відео)

Команда Ігора Йовічевича вирішила все ще в першому таймі.

"Дніпро-1" завдав поразки "Колосу" у поєдинку 11-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на "Дніпро-Арені" в Дніпрі завершилася з рахунком 2:0 .

Господарі вийшли вперед на 23-й хвилині. Данило Ігнатенко відзначився прекрасним дальнім ударом зльоту.

Дніпро-1 - Колос - 1:0. Відео гола Ігнатенко

На 38-й хвилині підопічні Ігора Йовічевича подвоїли перевагу в рахунку. Артем Довбик вразив сітку воріт суперника прямим ударом зі штрафного.

Для героя збірної України на Євро-2020 це вже шостий гол у нинішньому сезоні УПЛ. Більше за нього забив лише лідер київського "Динамо" Віктор Циганков - 8 м'ячів (4 з пенальті).

Дніпро-1 - Колос - 2:0. Відео гола Довбика

"Дніпро-1" (22 очки) вийшов на третю сходинку в таблиці УПЛ, випередивши "Ворсклу" (21 бал). Полтавці в цьому турі 17 жовтня на виїзді зіграють проти "Олександрії".

"Колос" з 11 пунктами залишився на 11-й позиції.

В матчах 12-го туру УПЛ дніпряни 24 жовтня спробують дати бій "Динамо" в Києві, а ковалівці у той же день в Запоріжжі протистоятимуть "Зорі".

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