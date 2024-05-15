Довбика номінували на звання найкращого гравця сезону в чемпіонаті Іспанії

Український нападник "Жирони" Артем Довбик потрапив до списку претендентів на звання найкращого гравця іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ла Ліги.

26-річний українець опинився серед десяти номінантів на престижну нагороду. Крім Артема, на приз претендують Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид), Такефуса Кубо ("Реал Сосьєдад"), Антуан Грізманн ("Атлетіко"), Кіріан Родрігес ("Лас-Пальмас"), Роберт Левандовські ("Барселона"), Вінісіус Жуніор ("Реал"), Іско ("Бетіс"), Алеш Гарсія ("Жирона") та Александер Серлот ("Вільярреал").

Цього сезону Довбик зіграв 34 матчі за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії, забив 20 голів та зробив 7 асистів.

Артем продовжує боротьбу за трофей Пічічі. Він очолює перегони бомбардирів Ла Ліги, на один м'яч випереджаючи півзахисника мадридського "Реала" Джуда Беллінгема та форварда "Вільярреала" Александера Серлота.

"Жирона" (75 очок) розташовується на третьому місці в Ла Лізі, на один бал відстаючи від "Барселони", яка має матч у запасі. Підопічні Мічела вже забезпечили собі фініш у топ-4 поточного сезону Примери та перший в історії клубу вихід до Ліги чемпіонів.

У наступному турі Ла Ліги команда Довбика та ще одного українця Віктора Циганкова 19 травня на виїзді зустрінеться з "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука.

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