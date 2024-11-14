Довбика номінували одразу на дві престижні нагороди від Globe Soccer Awards

Українець претендує на звання найкращого гравця та форварда 2024 року.

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик представлений одразу у двох номінаціях престижної премії Globe Soccer Awards – найкращий гравець та найкращий нападник 2024 року.

27-річний український нападник потрапив до списку 33 кандидатів, які претендують на нагороду найкращому футболісту року.

Фаворитами у боротьбі за цей приз вважаються володар "Золотого м'яча-2024" іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі та його головний конкурент – бразильський нападник мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор.

Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN'S PLAYER are: pic.twitter.com/L0OvjIGHw5 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

Дев'ятьма суперниками Довбика, номінованими на звання найкращого форварда 2024 року за версією Globe Soccer Awards, є Філ Фоден, Ерлінг Голанд (обидва – "Манчестер Сіті"), Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе (обидва – "Реал" Мадрид), Гаррі Кейн ("Баварія"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Ніко Вільямс ("Атлетик" Більбао) та та Ламін Ямаль ("Барселона").

Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST FORWARD are: Artem Dovbyk, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Nico Williams, and Lamine Yamal. pic.twitter.com/DCmDlkpRRw — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

Церемонія нагородження Globe Soccer Awards-2024 відбудеться 27 грудня. Торік найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Awards став нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд.

Нагадаємо, Довбик посів 29-те місце у голосуванні за володаря "Золотого м'яча-2024".

Минулого сезону Артем у складі іспанської "Жирони" забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.

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