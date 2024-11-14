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Довбика номінували одразу на дві престижні нагороди від Globe Soccer Awards

Довбика номінували одразу на дві престижні нагороди від Globe Soccer Awards

Артем Довбик зі своєю дружиною Юлією

Українець претендує на звання найкращого гравця та форварда 2024 року.

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик представлений одразу у двох номінаціях престижної премії Globe Soccer Awards – найкращий гравець та найкращий нападник 2024 року.

27-річний український нападник потрапив до списку 33 кандидатів, які претендують на нагороду найкращому футболісту року.

Фаворитами у боротьбі за цей приз вважаються володар "Золотого м'яча-2024" іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі та його головний конкурент – бразильський нападник мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор.

Дев'ятьма суперниками Довбика, номінованими на звання найкращого форварда 2024 року за версією Globe Soccer Awards, є Філ Фоден, Ерлінг Голанд (обидва – "Манчестер Сіті"), Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе (обидва – "Реал" Мадрид), Гаррі Кейн ("Баварія"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Ніко Вільямс ("Атлетик" Більбао) та та Ламін Ямаль ("Барселона").

Церемонія нагородження Globe Soccer Awards-2024 відбудеться 27 грудня. Торік найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Awards став нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд.

Нагадаємо, Довбик посів 29-те місце у голосуванні за володаря "Золотого м'яча-2024".

Минулого сезону Артем у складі іспанської "Жирони" забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.

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