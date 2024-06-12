Довбика визнали найкращим гравцем "Жирони" в сезоні-2023/24

Артем виграв бомбардирські перегони Примери та допоміг своїй команді вийти до Ліги чемпіонів.

Українського нападника Артема Довбика визнали найкращим гравцем "Жирони" за підсумками сезону-2023/24.

Про це повідомляється на офіційних сторінках каталонського клубу в соцмережах.

У вирішальному голосуванні фанатів 26-річний українець випередив захисника Еріка Гарсію та вінгера Савіо.

Довбик перейшов до "Жирони" у серпні минулого року з "Дніпра-1", підписавши з іспанською командою контракт до 30 червня 2028 року. Точна сума трансферу невідома. За неофіційною інформацією, за 50% економічних прав на форварда каталонці заплатили 7 мільйонів євро.

У своєму дебютному сезоні у складі "Жирони" український форвард забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги-2023/24, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.

"Жирона" посіла третє місце в Примері, здобувши бронзові нагороди. Це перші в клубній історії медалі чемпіонату Іспанії. Наступного сезону команда Мічела дебютує в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка за голами за сезон в топ-5 лігах Європи серед українців.

Також Артем увійшов до символічної збірної Ла Ліги сезону-2023/24 за версією Globe Soccer Awards.

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