Довбик дебютував за новий клуб у чемпіонаті Італії

Артем Довбик / facebook.com/bfc1909official

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Форвард збірної України Артем Довбик офіційно дебютував за "Болонью", куди цього літа вирушив в оренду з "Роми".

29-річний українець вийшов на заміну на 60-й хвилині матчу першого туру італійської Серії А проти "Лаціо".

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З урахуванням компенсованого часу Артем провів на полі близько 37 хвилин, за які тричі торкнувся м'яча. "Болонья" в підсумку зазнала поразки з рахунком 0:1.

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Єдиний гол у цьому матчі римляни забили на 59-й хвилині, коли відзначився Давіде Фраттезі.

У наступному турі "Болонья" 31 серпня на виїзді зустрінеться з "Аталантою", а "Лаціо" днем раніше прийме "Дженоа".

Нагадаємо, Довбик виступатиме за "Болонью" на правах оренди, яка розрахована до літа наступного року з правом викупу.

Артем перейшов до "Роми" у серпні 2024 року з іспанської "Жирони" за 30,5 млн євро. Його контракт з "вовками" розрахований до літа 2029 року.

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Минулого сезону Довбик забив 3 голи та віддав 2 асисти у 18 матчах за "Рому" в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" погодив трансфер легіонера з чемпіонату Італії.

Також ми розповідали, що футболіст "Шахтаря" і збірної України офіційно перейшов до клубу із Саудівської Аравії.

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