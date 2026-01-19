Довбик переніс операцію після травми та показався на милицях

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

Український форвард "Роми" Артем Довбик переніс операцію через розрив сухожилля лівого стегна.

Про це 28-річний український футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram, показавшись на милицях.

"Травми – це частина гри. Зосереджений на відновленні і поверненні сильнішим. Дякую за всю підтримку – це дуже важливо. До зустрічі скоро", – звернувся Довбик до вболівальників.

Нагадаємо, Артем травмувався в матчі 19-го туру Серії А проти "Лечче". Українець на 60-й хвилині вийшов на заміну, на 71-й забив гол, а на 86-й достроково залишив поле через пошкодження.

Цього сезону Довбик провів 17 матчів за "Рому" в усіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома асистами.

Наразі "Рома" посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, на 7 очок відстаючи від лідера "Інтера".

