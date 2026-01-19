- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 1 хв
Довбик переніс операцію після травми та показався на милицях
Артем звернувся до вболівальників після хірургічного втручання.
Український форвард "Роми" Артем Довбик переніс операцію через розрив сухожилля лівого стегна.
Про це 28-річний український футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram, показавшись на милицях.
"Травми – це частина гри. Зосереджений на відновленні і поверненні сильнішим. Дякую за всю підтримку – це дуже важливо. До зустрічі скоро", – звернувся Довбик до вболівальників.
Нагадаємо, Артем травмувався в матчі 19-го туру Серії А проти "Лечче". Українець на 60-й хвилині вийшов на заміну, на 71-й забив гол, а на 86-й достроково залишив поле через пошкодження.
Цього сезону Довбик провів 17 матчів за "Рому" в усіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома асистами.
Наразі "Рома" посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, на 7 очок відстаючи від лідера "Інтера".
Раніше повідомлялося, що титулований європейський клуб домовився про перехід Зінченка.