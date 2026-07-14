Довбик погодився на трансфер з "Роми" — куди може перейти українець

Артем Довбик / © Associated Press

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Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик незабаром може змінити клубну прописку.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, 29-річний українець близький до переходу в інший італійький клуб — "Дженоа".

Зазначається, що Артем уже дав згоду на свій перехід до генуезького клубу.

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Контрактна схема передбачає оренду на один сезон з подальшою угодою до 2031 року.

Наразі "Дженоа" веде переговори з "Ромою" щодо переходу на правах оренди з опцією викупу.

Минулого сезону Довбик забив 3 голи та віддав 2 асисти у 18 матчах за "Рому" в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Руслан Малиновський залишив "Дженоа" і став гравцем турецького "Трабзонспора".

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Також ми розповідали, що український футболіст Олександр Зінченко залишив нідерландський "Аякс".

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