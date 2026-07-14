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Довбик погодився на трансфер з "Роми" — куди може перейти українець
Артем Довбик близький до переходу в "Дженоа".
Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик незабаром може змінити клубну прописку.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, 29-річний українець близький до переходу в інший італійький клуб — "Дженоа".
Зазначається, що Артем уже дав згоду на свій перехід до генуезького клубу.
Контрактна схема передбачає оренду на один сезон з подальшою угодою до 2031 року.
Наразі "Дженоа" веде переговори з "Ромою" щодо переходу на правах оренди з опцією викупу.
Минулого сезону Довбик забив 3 голи та віддав 2 асисти у 18 матчах за "Рому" в усіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що український півзахисник Руслан Малиновський залишив "Дженоа" і став гравцем турецького "Трабзонспора".
Також ми розповідали, що український футболіст Олександр Зінченко залишив нідерландський "Аякс".