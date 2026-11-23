Артем Довбик / © Associated Press

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Український нападник "Роми" Артем Довбик, який нині перебуває в оренді у "Болоньї", погодився вже взимку змінити команду.

Як повідомляє Cadena SER, 29-річний українець зацікавлений у поверненні до чемпіонату Іспанії вже від 1 січня.

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Довбик знає про інтерес з боку "Валенсії" та доручив своїм представникам розпочати роботу над цим переходом.

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За інформацією джерела, "Валенсія" розглядає варіант оренди футболіста з правом викупу, без обов'язкового платежу влітку 2027 року.

Водночас для здійснення трансферу потрібно владнати фінансові питання між "Ромою", "Болоньєю" та іспанським клубом.

Для переходу українця "Болоньї" потрібно буде достроково завершити оренду гравця, за яку клуб заплатив 3 мільйони євро. "Валенсія" в такому разі сплатить половину суми — 1,5 мільйони євро.

Зазначимо, що у "Болоньї" форвард збірної України не має достатньо ігрової практики. Після зміни тренера його роль у команді ще більше скоротилася: в останніх шести матчах він сумарно провів на полі лише 21 хвилину.

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Нагадаємо, Довбик наприкінці липня перейшов до "Болоньї" з "Роми" на правах оренди, яка розрахована на один сезон і передбачає опцію повноцінного викупу футболіста.

Загалом цього сезону Довбик взяв участь лише у п'яти матчах у складі "Болоньї", відзначившись одним забитим м'ячем.

До цього Артем провів за "Рому" 63 матчі, в яких забив 20 голів і віддав 6 асистів у всіх турнірах. "Вовки" придбали українця в іспанської "Жирони" у статусі найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії за 30,5 мільйона євро. Його контракт із римлянами розрахований до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що український форвард забив гол у матчі чемпіонату Нідерландів.

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