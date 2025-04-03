Довбик претендує на звання найкращого гравця місяця у чемпіонаті Італії

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

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Український форвард "Роми" Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця італійської Серії А за підсумками березня.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Окрім 27-річного українця, на нагороду також претендують Ніколо Барелла ("Інтер"), Лукас Да Кунья ("Комо"), Ніколо Фаджолі ("Фіорентина"), Ріккардо Орсоліні ("Болонья") та Умар Соле ("Удінезе").

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У березні Довбик провів чотири матчі у Серії А, відзначившись у них трьома голами.

Голосування за найкращого гравця місяця триватиме до неділі, 6 квітня. Проголосувати за Артема можна за цим посиланням.

Наразі "Рома" посідає шосте місце в турнірній таблиці Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє чотирнадцять матчів поспіль у чемпіонаті Італії, причому сім останніх поєдинків завершила перемогами.

Наступний матч римляни проведуть у неділю, 6 квітня, вдома проти "Ювентуса" в межах 31-го туру Серії А.