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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Довбик претендує на звання найкращого гравця місяця у чемпіонаті Італії

Українського нападника "Роми" визнали одним з найкращих у Серії А в березні.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

Український форвард "Роми" Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця італійської Серії А за підсумками березня.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Окрім 27-річного українця, на нагороду також претендують Ніколо Барелла ("Інтер"), Лукас Да Кунья ("Комо"), Ніколо Фаджолі ("Фіорентина"), Ріккардо Орсоліні ("Болонья") та Умар Соле ("Удінезе").

У березні Довбик провів чотири матчі у Серії А, відзначившись у них трьома голами.

Голосування за найкращого гравця місяця триватиме до неділі, 6 квітня. Проголосувати за Артема можна за цим посиланням.

Наразі "Рома" посідає шосте місце в турнірній таблиці Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє чотирнадцять матчів поспіль у чемпіонаті Італії, причому сім останніх поєдинків завершила перемогами.

Наступний матч римляни проведуть у неділю, 6 квітня, вдома проти "Ювентуса" в межах 31-го туру Серії А.

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