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Довбик претендує на звання найкращого гравця місяця у чемпіонаті Італії
Українського нападника "Роми" визнали одним з найкращих у Серії А в березні.
Український форвард "Роми" Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця італійської Серії А за підсумками березня.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.
Окрім 27-річного українця, на нагороду також претендують Ніколо Барелла ("Інтер"), Лукас Да Кунья ("Комо"), Ніколо Фаджолі ("Фіорентина"), Ріккардо Орсоліні ("Болонья") та Умар Соле ("Удінезе").
У березні Довбик провів чотири матчі у Серії А, відзначившись у них трьома голами.
Голосування за найкращого гравця місяця триватиме до неділі, 6 квітня. Проголосувати за Артема можна за цим посиланням.
Наразі "Рома" посідає шосте місце в турнірній таблиці Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє чотирнадцять матчів поспіль у чемпіонаті Італії, причому сім останніх поєдинків завершила перемогами.
Наступний матч римляни проведуть у неділю, 6 квітня, вдома проти "Ювентуса" в межах 31-го туру Серії А.