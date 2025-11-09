- Дата публікації
Довбик травмувався: "Рома" здобула перемогу та стала лідером Серії А
Артем був змушений достроково залишити поле в першому таймі гри проти "Удінезе".
"Рома" на своєму полі обіграла "Удінезе" в матчі 11-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 2:0.
Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 42-й хвилині пенальті реалізував Лоренцо Пеллегріні.
Тоді ж поле через травму був змушений залишити український форвард Артем Довбик, який вийшов на матч у стартовому складі.
У другому таймі "вовки" зміцнили свою перевагу в рахунку – на 61-й хвилині забив Зекі Челік.
Огляд матчу "Рома" – "Удінезе"
Після цієї перемоги "Рома" (24 очки) одноосібно очолила турнірну таблицю Серії А. "Удінезе" (15 балів) розташовується на десятій позиції.
У наступному турі чемпіонату Італії команда Джан П'єро Гасперіні 23 листопада на виїзді зіграє проти "Кремонезе", а "Удінезе" днем раніше прийме "Болонью".