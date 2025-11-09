ТСН у соціальних мережах

Довбик травмувався: "Рома" здобула перемогу та стала лідером Серії А

Артем був змушений достроково залишити поле в першому таймі гри проти "Удінезе".

"Рома"

"Рома" / x.com/OfficialASRoma

"Рома" на своєму полі обіграла "Удінезе" в матчі 11-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 2:0.

Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 42-й хвилині пенальті реалізував Лоренцо Пеллегріні.

Тоді ж поле через травму був змушений залишити український форвард Артем Довбик, який вийшов на матч у стартовому складі.

У другому таймі "вовки" зміцнили свою перевагу в рахунку – на 61-й хвилині забив Зекі Челік.

Огляд матчу "Рома" – "Удінезе"

Після цієї перемоги "Рома" (24 очки) одноосібно очолила турнірну таблицю Серії А. "Удінезе" (15 балів) розташовується на десятій позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії команда Джан П'єро Гасперіні 23 листопада на виїзді зіграє проти "Кремонезе", а "Удінезе" днем раніше прийме "Болонью".

