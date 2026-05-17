Довбик уперше після важкої травми зіграв за "Рому"

Артем Довбик / © Associated Press

Реклама

Український форвард "Роми" Артем Довбик, який нещодавно повернувся до тренувань у загальній групі команди, вперше після важкої травми вийшов на поле.

28-річний українець з'явився на заміну на 88-й хвилині поєдинку передостаннього, 37-го туру італійської Серії А проти "Лаціо".

Довбик замінив на полі аргентинця Пауло Дібалу. На той момент "Рома" вела 2:0 завдяки дублю захисника Джанлуки Манчіні. З таким рахунком гра і закінчилася.

Реклама

За проведений на полі час українець віддав 67% точних передач (2/3), один раз втратив м'яч, двічі пробив по воротах з меж штрафного — у площину та каркас воріт.

Артем зіграв в офіційному матчі уперше від початку січня, коли він забив гол у матчі 19-го туру Серії А проти "Лечче", але не дограв поєдинок через травму.

У форварда діагностували розрив сухожилля лівого стегна, він переніс операцію та проходив тривалу реабілітацію.

Цього сезону Довбик провів 18 матчів за римський клуб у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі.

Реклама

Перед заключним туром команда Джан П'єро Гасперіні посідає четверте місце у таблиці Серії А та веде боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів.

У заключному турі чемпіонату Італії "вовки" 24 травня на виїзді зіграють з "Вероною".

Раніше ми розповідали, що український півзахисник Руслан Малиновський залишає чемпіонат Італії.

Новини партнерів