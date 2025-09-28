ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
325
Час на прочитання
1 хв

Довбик забив перший гол у сезоні за "Рому"

Артем відзначився у поєдинку чемпіонату Італії з "Вероною".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

Український форвард "Роми" Артем Довбик забив гол у матчі 5-го туру італійської Серії А проти "Верони".

28-річний українець вийшов у стартовому складі "вовків" і вже на 7-й хвилині відкрив рахунок, ударом головою замкнувши подачу Зекі Челіка з правого флангу.

Для Довбика це перший гол за римлян у поточному сезоні.

Матч з "Вероною" став для Артема п'ятим за "Рому" цього сезону і лише другим у стартовому складі. Раніше він тричі виходив на заміну в поєдинках чемпіонату Італії та зіграв з перших хвилин у поєдинку проти "Ніцци" в Лізі Європи.

У матчі "Рома" – "Верона" наразі триває перший тайм. Підопічні Джан П'єро Гасперіні ведуть в рахунку 1:0.

Зазначимо, що в чотирьох стартових турах "Рома" набрала 9 очок та розташовувалася на четвертому місці в таблиці Серії А.

Дата публікації
Кількість переглядів
325
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie