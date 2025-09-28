Довбик забив перший гол у сезоні за "Рому"

Артем Довбик / © Associated Press

Український форвард "Роми" Артем Довбик забив гол у матчі 5-го туру італійської Серії А проти "Верони".

28-річний українець вийшов у стартовому складі "вовків" і вже на 7-й хвилині відкрив рахунок, ударом головою замкнувши подачу Зекі Челіка з правого флангу.

Для Довбика це перший гол за римлян у поточному сезоні.

Матч з "Вероною" став для Артема п'ятим за "Рому" цього сезону і лише другим у стартовому складі. Раніше він тричі виходив на заміну в поєдинках чемпіонату Італії та зіграв з перших хвилин у поєдинку проти "Ніцци" в Лізі Європи.

У матчі "Рома" – "Верона" наразі триває перший тайм. Підопічні Джан П'єро Гасперіні ведуть в рахунку 1:0.

Зазначимо, що в чотирьох стартових турах "Рома" набрала 9 очок та розташовувалася на четвертому місці в таблиці Серії А.