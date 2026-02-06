- Дата публікації
Довбика виключили із заявки "Роми" на матчі плейоф Ліги Європи
Для травмованого українського форварда єврокубковий сезон завершено.
Італійська "Рома" виключила українського нападника Артема Довбика із заявки на матчі плейоф Ліги Європи сезону-2025/26.
Список гравців, які можуть взяти участь у поєдинках плейоф єврокубка, римський клуб опублікував на своєму офіційному сайті.
Місця в ньому не знайшлося для Довбика, який у січні цього року переніс операцію та зараз продовжує відновлюватися від розриву сухожилля лівого стегна.
Водночас "Рома" дозаявила на плейоф Ліги Європи зимових новачків клубу – Доніелла Малена, Робіньйо Ваза та Браяна Сарагосу.
Цього сезону 28-річний український форвард провів за римлян 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.
"Рома" посіла восьме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи та напряму вийшла до 1/8 фіналу турніру.
Свого суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи "вовки" дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 27 лютого.
