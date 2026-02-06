ТСН у соціальних мережах

Довбика виключили із заявки "Роми" на матчі плейоф Ліги Європи

Для травмованого українського форварда єврокубковий сезон завершено.

Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

Італійська "Рома" виключила українського нападника Артема Довбика із заявки на матчі плейоф Ліги Європи сезону-2025/26.

Список гравців, які можуть взяти участь у поєдинках плейоф єврокубка, римський клуб опублікував на своєму офіційному сайті.

Місця в ньому не знайшлося для Довбика, який у січні цього року переніс операцію та зараз продовжує відновлюватися від розриву сухожилля лівого стегна.

Водночас "Рома" дозаявила на плейоф Ліги Європи зимових новачків клубу – Доніелла Малена, Робіньйо Ваза та Браяна Сарагосу.

Цього сезону 28-річний український форвард провів за римлян 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.

"Рома" посіла восьме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи та напряму вийшла до 1/8 фіналу турніру.

Свого суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи "вовки" дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 27 лютого.

Раніше повідомлялося, що українського півзахисника Руслана Малиновського визнали автором найкращого гола місяця у Серії А.

