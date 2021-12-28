Доведеться лягти під ніж: "Челсі" до кінця сезону втратив 50-мільйонного захисника

Доведеться лягти під ніж: "Челсі" до кінця сезону втратив 50-мільйонного захисника

25-річний англієць травмувався в матчі Ліги чемпіонів з "Ювентусом".

Захисник "Челсі" Бен Чілвелл не зіграє до кінця сезону-2021/22 через травму коліна, яку отримав наприкінці листопада у поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

Про це повідомляє видання GOAL.

Лондонський клуб розраховував, що 25-річний футболіст зможе уникнути хірургічного втручання, однак оптимістичний прогноз не справдився. Найближчим часом англієць перенесе операцію.

Чілвелл став гравцем "Челсі" влітку 2020 року. За перехід захисника збірної Англії лондонці заплатили "лисицям" 50 мільйонів фунтів.

У нинішньому сезоні Чілвелл зіграв за "пенсіонерів" 12 матчах у всіх турнірах, забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Наразі "Челсі" посідає третє місце в таблиці Чемпіонату Англії. Від поточного лідера - "Манчестер Сіті" - команда Томаса Тухеля відстає на шість очок.

У 20-му турі АПЛ "сині" 29 грудня приймуть "Брайтон". Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

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