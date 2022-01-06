Доведеться простояти перший тайм: "Аталанта" Малиновського отримає технічну перемогу в Серії А

Суперник не з'явиться на гру через COVID-19.

У Серії А перенесена, а може згодом й взагалі скасована, низка поєдинків 20-го туру через спалах коронавірусу в таборах команд.

Так, одразу чотири матчі цього ігрового дня не відбудуться в запланований час. Уся річ в тому, що організатори змагання мають намір ігнорувати заборони органів охорони здоров'я та зараховуватиме технічні поразки командам, які не з'явилися на матчі. Про це повідомляє SportMediaset.

Зокрема, не будуть зіграні матчі за участю чинного чемпіона "Інтера" та "Аталанти" українця Руслана Малиновського. Також перенесені й дві інші гри: "Салернітана" - "Венеція" та "Фіорентина" - "Удінезе".

Зазначимо, що "Інтер" повинен був у 20-му турі помірятися силами з "Болоньєю", старт цієї гри був запланований на 6 січня о 13:30 за київським часом. Утім, "нерадзуррі" зарахують технічну перемогу через неявку опонента, якого й "накрив" COVID-19. Попри це, футболіст міланців вийшли на поле, аби їм зарахували три очки.

Аналогічна ситуація відбудеться о 17:30 з "Аталантою", яка повинна була приймати "Торіно". Через COVID-19 у "биків" та подальшу неявку на матч, колектив Малиновського також отримає технічну перемогу. Щоправда, для цього доведеться вийти та простояти перші 45 хвилин на полі.

Цікаво, що Руслан опинився в заявці "бергамасків" на цю зустріч.