"Доведеться пройти через пекло": промоутер Усика розповів, на що чекати від реваншу з Джошуа

Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк прокоментував майбутній реванш проти Ентоні Джошуа, який відбудеться у суботу, 20 серпня у Саудівській Аравії:

Промоутер чемпіона світу з версій WBA, WBO, IBO і IBF в надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), Олександр Красюк, вважає, що друга зустріч його клієнта з британцем Ентоні Джошуа буде зовсім не схожа на перший бій.

Про це Красюк заявив у коментарі Суспільному.

"Перше – я впевнений, що цей бій буде абсолютно не схожим на перший поєдинок. Друге – Джошуа має дуже багато чого втрачати у цьому поєдинку, тому він докладе зусиль максимальних для того, аби застосувати свої сильні якості та здолати Олександра в першій половині бою.

Думаю, що Олександрові доведеться пройти через пекло в перших шести раундах. Всю силу, всю міць, якою володіє Джошуа, він буде намагатися спрямувати на Олександра на початку поєдинку. Однак ця інформація не є секретною, усі ми люди з боксу, всі ми розуміємо, що іншого шансу в Джошуа не буде.

Навряд він вдасться до тієї концепції, яка була в першому поєдинку, тобто перебоксувати Усика. Це малоймовірно, тому ми очікуємо дуже цікавий поєдинок, мабуть, набагато цікавіший, ніж перший", – зазначив Красюк.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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