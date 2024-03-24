Довела до істерики: Соболенко розтрощила ракетку після поразки від Калініної в Маямі (відео)

Друга ракетка світу білоруска Аріна Соболенко не тямилася від люті після поразки від українки Ангеліни Калініної в третьому колі турніру WTA 1000 в Маямі (США).

Матч завершився сенсаційною перемогою нашої співвітчизниці за підсумками трьох сетів – 6:4, 1:6, 6:1.

Після програного останнього розіграшу 25-річна тенісистка з держави-агресорки не впоралася з емоціями та розлючено розтрощила свою ракетку об корт.

Відео імпульсивного вчинку білоруски розлетілося соцмережами.

Ni siquiera después de la noticia de público conocimiento hubo saludo en la red.



Kalinina eliminó a Sabalenka en Miami. pic.twitter.com/sUbn2Knem5 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 24, 2024

Додамо, що Соболенко далеко не вперше відзначилася скандальною поведінкою на корті. Раніше вона розтрощила ракетку після програного фіналу US Open-2023.

Крім того, під час півфіналу US Open-2023 білоруска також влаштувала істерику – виматюкалася та пожбурила ракетку у бік трибун, де сидів її тренер.

Перемога над Соболенко стала найрейтинговішою в кар'єрі Калініної. Вона лише вдруге в кар'єрі обіграла тенісистку з топ-5 світового рейтингу – перший подібний успіх був 2022 року над Марією Саккарі з Греції.

За вихід до чвертьфіналу Калініна (№36 WTA) позмагається з уродженкою Москви Юлією Путінцевою (№68 WTA), яка від 2012 року представляє Казахстан.

Калініна – єдина українка, яка продовжує виступати в Маямі. Раніше з турніру вилетіли Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, а Марта Костюк знялася перед стартовим матчем через хворобу.

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