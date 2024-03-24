Довела до істерики: Соболенко розтрощила ракетку після поразки від Калініної в Маямі (відео)

Зіркова тенісистка з країни-агресорки вкотре не змогла стримати емоцій.
Друга ракетка світу білоруска Аріна Соболенко не тямилася від люті після поразки від українки Ангеліни Калініної в третьому колі турніру WTA 1000 в Маямі (США).
Матч завершився сенсаційною перемогою нашої співвітчизниці за підсумками трьох сетів – 6:4, 1:6, 6:1.
Після програного останнього розіграшу 25-річна тенісистка з держави-агресорки не впоралася з емоціями та розлючено розтрощила свою ракетку об корт.
Відео імпульсивного вчинку білоруски розлетілося соцмережами.
Ni siquiera después de la noticia de público conocimiento hubo saludo en la red.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 24, 2024
Kalinina eliminó a Sabalenka en Miami. pic.twitter.com/sUbn2Knem5
Додамо, що Соболенко далеко не вперше відзначилася скандальною поведінкою на корті. Раніше вона розтрощила ракетку після програного фіналу US Open-2023.
Крім того, під час півфіналу US Open-2023 білоруска також влаштувала істерику – виматюкалася та пожбурила ракетку у бік трибун, де сидів її тренер.
Перемога над Соболенко стала найрейтинговішою в кар'єрі Калініної. Вона лише вдруге в кар'єрі обіграла тенісистку з топ-5 світового рейтингу – перший подібний успіх був 2022 року над Марією Саккарі з Греції.
За вихід до чвертьфіналу Калініна (№36 WTA) позмагається з уродженкою Москви Юлією Путінцевою (№68 WTA), яка від 2012 року представляє Казахстан.
Калініна – єдина українка, яка продовжує виступати в Маямі. Раніше з турніру вилетіли Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, а Марта Костюк знялася перед стартовим матчем через хворобу.
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