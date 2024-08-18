Довелося боксувати однією рукою: Дерев'янченко з травмою поступився непереможному французу (відео)

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко програв французу Крістіану Мбіллі у поєдинку, який відбувся в ніч проти 18 серпня у Квебеку (Канада).

За підсумками 10 раундів судді одноголосно віддали перемогу Мбіллі – 100:90, 99:91, 99:91.

Зазначимо, що у третьому раунді Дерев'янченко отримав травму лівої руки, після чого був змушений до кінця бою боксувати лише правою.

Здобувши перемогу над українцем, француз захистив титули WBC Continental Americas та WBA International.

Огляд бою Дерев'янченко – Мбіллі

Для 38-річного Дерев'янченка це шоста поразка в кар'єрі, причому п'ята в семи останніх поєдинках. Також у його послужному списку 15 перемог (10 – нокаутом).

29-річний Мбіллі здобув свою 28-му перемогу на профірингу (23 – нокаутом). Він досі залишається непереможним.

Нагадаємо, Дерев'янченко тричі мав шанс стати чемпіоном світу, але так і не зумів цього зробити. 2018 року він поступився американцю Деніелу Джейкобсу в бою за титул IBF, 2019-го програв казаху Геннадію Головкіну в поєдинку за пояси IBF та IBO, а 2020-го програв Джермаллу Чарло у поєдинку за титул WBC.

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