Довелося лягти під ніж: тренер клубу Бундесліги серйозно травмувався

Для керманича "Айнтрахта" новий рік розпочався не надто вдало.
У неділю, 2 січня, головний тренер німецького "Айнтрахта" Олівер Гласнер упав під час їзди на електросамокаті.
Фахівець зламав вилицю та був прооперований в одній із лікарень Франкфурта, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Сьогоднішнє тренування команди проводили помічники Гласнера. Очікується, що 47-річний австрієць повернеться до роботи за кілька днів.
"На жаль, я втратив пильність і впав. Обличчя опухло, але в цілому все нормально. Могло бути набагато гіршим", - цитують тренера.
- Цього сезону "Айнтрахт" посідає 6 місце турнірної таблиці Бундесліги, набравши 27 очок.
- Гласнер очолив "орлів" влітку 2021-го, перебравшись із "Вольфсбурга", який вивів у Лігу чемпіонів.
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