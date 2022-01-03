Довелося лягти під ніж: тренер клубу Бундесліги серйозно травмувався

Довелося лягти під ніж: тренер клубу Бундесліги серйозно травмувався

Для керманича "Айнтрахта" новий рік розпочався не надто вдало.

У неділю, 2 січня, головний тренер німецького "Айнтрахта" Олівер Гласнер упав під час їзди на електросамокаті.

Фахівець зламав вилицю та був прооперований в одній із лікарень Франкфурта, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Сьогоднішнє тренування команди проводили помічники Гласнера. Очікується, що 47-річний австрієць повернеться до роботи за кілька днів.

"На жаль, я втратив пильність і впав. Обличчя опухло, але в цілому все нормально. Могло бути набагато гіршим", - цитують тренера.

Цього сезону "Айнтрахт" посідає 6 місце турнірної таблиці Бундесліги, набравши 27 очок.

Гласнер очолив "орлів" влітку 2021-го, перебравшись із "Вольфсбурга", який вивів у Лігу чемпіонів.

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