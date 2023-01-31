Довелося просити вибачення: Мудрик вляпався в расистський скандал у Англії – подробиці

Українець нарвався на критику фанатів через відеоролик у своєму TikTok.

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який взимку перейшов до лондонського клубу з донецького "Шахтаря", несподівано опинився в центрі расистського скандалу.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Англійські фанати розкритикували футболіста збірної України за відеоролик на платформі TikTok, опублікований влітку минулого року.

У ньому Мудрик виконує трек американського репера Lil Baby "Freestyle", випущений 2017 року. У цій пісні понад десять разів лунає слово "нігер". Це викликало обурення вболівальників, які звинуватили Михайла в расизмі.

Сам Мудрик вже перепросив за свій вчинок, визнавши провину.

"Михайло глибоко шкодує за будь-яку образу, що її могло спричинити відео, опубліковане в його обліковому записі TikTok. Хоча його наміром було просто процитувати слова пісні, Мудрик шкодує про своє рішення та щиро погоджується, що це було неприйнятно", – цитує представника футболіста The Sun.

Відеоролик на сторінці Мудрика в TikTok, який переглянули понад 200 тисяч разів, вже видалений.

Нагадаємо, Михайло підписав з "Челсі" контракт до літа 2030 року. За його перехід "Шахтар" отримав 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро передбачено бонусами. Трансфер Михайла став найдорожчим зимовим підписанням в історії англійської Прем'єр-ліги.

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