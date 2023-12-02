Довелося слухати жіночі стогони: під час жеребкування Євро-2024 стався пікантний конфуз (відео)

Курйозний інцидент трапився під час церемонії жеребкування фінального турніру Євро-2024, яка відбулася у суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі.

Наприкінці жеребкування, коли настав час тягнути кульки зі збірними з останнього четвертого кошика, присутнім на цьому заході, а також глядачам, які дивилися трансляцію, довелося слухати звуки жіночих стогонів.

Ймовірно, хтось зламав аудіосистему, яка була розташована в залі. Давід Сільва, який у цей момент витягнув кульку зі збірною Швейцарії, явно здивувався такому звуковому супроводу, але продовжив виконувати покладену на нього місію.

Listen in the background pic.twitter.com/RgxkQd6Y6k — Theo (@Thogden) December 2, 2023

Представники УЄФА ніяк не змогли вплинути на ситуацію, що склалася, тож учасники слухали стогони до самого кінця церемонії.

Нагадаємо, збірна України також отримала потенційних суперників у фінальному турнірі Євро-2024.

Команда Сергія Реброва, як можливий переможець плейоф відбору Шляху В, була посіяна з останнього четвертого кошика та потрапила до групи E, де може зіграти проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Фінальний турнір Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

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