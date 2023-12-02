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Довелося слухати жіночі стогони: під час жеребкування Євро-2024 стався пікантний конфуз (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Довелося слухати жіночі стогони: під час жеребкування Євро-2024 стався пікантний конфуз (відео)

Жеребкування Євро-2024 / Фото: Associated Press

Звуковий супровід жеребкування чемпіонату Європи викликав неабияке здивування.

Курйозний інцидент трапився під час церемонії жеребкування фінального турніру Євро-2024, яка відбулася у суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі.

Наприкінці жеребкування, коли настав час тягнути кульки зі збірними з останнього четвертого кошика, присутнім на цьому заході, а також глядачам, які дивилися трансляцію, довелося слухати звуки жіночих стогонів.

Ймовірно, хтось зламав аудіосистему, яка була розташована в залі. Давід Сільва, який у цей момент витягнув кульку зі збірною Швейцарії, явно здивувався такому звуковому супроводу, але продовжив виконувати покладену на нього місію.

Представники УЄФА ніяк не змогли вплинути на ситуацію, що склалася, тож учасники слухали стогони до самого кінця церемонії.

Нагадаємо, збірна України також отримала потенційних суперників у фінальному турнірі Євро-2024.

Команда Сергія Реброва, як можливий переможець плейоф відбору Шляху В, була посіяна з останнього четвертого кошика та потрапила до групи E, де може зіграти проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Фінальний турнір Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

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Дата публікації
Перегляди
1701
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