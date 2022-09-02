Довелося вибити співвітчизницю: дві українки подолали стартове коло парного розряду US Open

Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко обіграли в дуже непростому матчі Панну Уварді з Угорщини та Тамару Зіданшек зі Словенії - 6:3, 6:7, 7:6.

Марта Костюк пробилася до другого кола в дуеті з китаянкою Чжан Шуай. Їм вистачило двох сетів, аби перемогти ще одну українку Надію Кіченок та грузинку Оксану Калашникову - 6:4, 6:4.

У наступному раунді Кіченок та Остапенко зустрінуться з дуетом Анна Бондар (Угорщина) / Гретьє Міннен (Бельгія).

Своєю чергою, Костюк та Чжан Шуай за вихід до третього кола позмагаються проти словачки Терези Міхалікової та білоруски Александри Саснович, яка виступає на турнірі в нейтральному статусі через повномасштабне російське вторгнення до України за підтримки РБ.

Нагадаємо, в одиночному розряді US Open-2022 більше не залишилося представниць України. Відкритий чемпіонат США триватиме від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

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