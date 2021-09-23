"Довго цього боявся": Мілевський зворушливо оголосив про завершення кар'єри і написав лист собі 15-річному (відео)

"Довго цього боявся": Мілевський зворушливо оголосив про завершення кар'єри і написав лист собі 15-річному (відео)

Останнім клубом футболіста був "Минай".

Колишній форвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський зворушливо оголосив про завершення кар'єри.

"Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго йшов від цього. Були у мене варіанти, були пропозиції. Але, напевно, я сказав собі - вистачить.

Перебуваю на стадіоні імені Лобановського, своєму улюбленому стадіоні. Такого зворушливого дня хочу написати лист собі молодому, коли мені було 15 років. Пацану, юнакові, який із Мінська в такому ранньому віці переїхав до "Динамо", до Києва.

"Артем, пишу тобі із 2021 року. Попереду тебе чекає велика, яскрава, але складна кар'єра. Ти заб'єш у ворота "Барселони" і "Реала". Тебе будуть хотіти купити топклуби Європи. На Чемпіонаті світу ти не злякаєшся і проб'єш паненкою .

У Києві тебе будуть дуже любити, вболівальники - обожнювати. І керівництво добре платити, але не відпускати. А ще тебе будуть любити київські дівчата. Але я трохи про інше.

Першим твоїм тренером в Україні буде Павло Яковенко. Терпи його тренування, не тікай з бази, уважно слухай. Адже саме він виведе тебе на рівень, коли на одному з турнірів ти зіграєш крутіше, ніж найкращий футболіст в історії футболу. До речі, коли зробиш це фото, обміняйся з Кріштіану Роналду номерами телефону. Цей контакт тобі ще знадобиться в майбутньому.

Поруч із тобою в Києві буде справжній кент - Саня Алієв. Він родом із Хабаровська, але став українцем. Постарайся донести йому, щоб він довше пограв у футбол. Саме як профі.

Коли старші хлопці будуть тягнути тебе до нічного клубу, відмовляйся, їдь додому, висипайся і думай тільки про футбол. Як би важко не було відмовити в такій ситуації. Нічне життя до тебе прийде після завершення кар'єри.

Багато людей захочуть з тобою випити, використовувати тебе у власних корисливих цілях - не ведися ні в якому разі. Не розкидайся грошима. Не потрібно платити за все своє оточення - це мало хто оцінить.

Коли будеш купувати автомобіль, обов'язково вивчи правила дорожнього руху. 100 раз подумай перед тим, як їх порушувати. Постарайся не сваритися із пресою, адже вони створюють твій імідж - з цим доведеться жити все життя.

Слухай братів Суркісів. Поважай їх. Але не підписуй новий контракт із "Динамо" до 6 вересня. Адже це закриє тобі двері у велику Європу.

Коли "Динамо" очолить Олег Блохін, навіть не думай прийти на його презентацію в халаті. І взагалі, до нього - з максимальною повагою. Що б він не говорив на емоціях, вмій прощати і вибачатися.

Якщо трапиться так, що ти приїдеш грати у футбол до Білорусі - не бійся цього, адже там на тебе чекає великий успіх.

Мій юний Артем. Якщо ти прислухаєшся до моїх порад, впевнений, із твоїм талантом ти дійдеш до рівня, якщо не "Реала" з "Барселоною", то "Мілана", "Інтера", "Севільї", - сказав Артем у ролику, який було опубліковано на його каналі в YouTube.

Більшу частину своєї кар'єри Мілевський провів у "Динамо", за яке провів 241 матч і забив 82 м'ячі.

Артем також пограв у Туреччині, Хорватії, Румунії, Росії, Білорусі та Угорщині.

Його останнім клубом був "Минай", з якого він пішов після закінчення минулого сезону.

після закінчення минулого сезону. У складі збірної України форвард зіграв 50 матчів і забив 8 м'ячів.

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