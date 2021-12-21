"Довго вони у нього не затримаються": Гвоздик дав прогноз на можливий бій Ломаченка проти володаря всіх титулів у легкій вазі

"Довго вони у нього не затримаються": Гвоздик дав прогноз на можливий бій Ломаченка проти володаря всіх титулів у легкій вазі

Українець вважає, що його співвітчизник легко здолає австралійського боксера.

Відомий український ексбоксер Олександр Гвоздик прокоментував потенційний поєдинок Василя Ломаченка та абсолютного чемпіона легкого дивізіону Джорджа Камбососа.

"Для Ломаченка вже не важливий реванш із Лопесом. Сенс із ним боксувати? Вася завжди більше акцентувався не на Лопесі, а на поясах. Зараз для нього найвідмінніший бій - поєдинок із Камбососом. Моя думка, що в ньому інтриги теж для мене немає. Я вважаю, що Вася його розбере на запчастини

За іронією долі з Лопесом трапилося те саме, що з Васею сталося в поєдинку з ним. Мабуть, Камбосос заліз йому в голову - або він недооцінив, або переоцінив. Лопес вийшов несхожий на себе. Тільки якщо Василь робив мало, то Лопес почав з відкритим забралом стрибати на амбразуру З перших секунд бою все абсолютно показав.

Камбосос - не велика загроза у легкій вазі, незважаючи на те, що має всі титули. Думаю, що довго вони у нього не затримаються", - сказав Гвоздік в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

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