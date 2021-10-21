Довгоочікуване примирення? Петраков поверне Малиновського до збірної України - ЗМІ

Одразу декілька джерел повідомляють, що Руслан буде викликаний на матчі "синьо-жовтих" у листопаді.

Півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Малиновський, який пропустив жовтневі матчі відбору до Чемпіонату світу-2022 через конфлікт із керманичем збірної України Олександром Петраковим, отримає запрошення до національної команди на наступні поєдинки в листопаді.

Читайте також: Відбір на ЧС-2022: групи і турнірні таблиці

За інформацією Meta Ratings, Петраков усвідомлює важливість заключного матчу відбору на мундіаль проти збірної Боснії та Герцеговини, тому викличе до збірної всіх найсильніших футболістів.

Повідомляється, що Малиновський після матчу з Францією дав попередню згоду приїхати до табору головної команди країни, де у нього з Петраковим відбудеться зустріч тет-а-тет. Відповідні контакти футболіста і тренера за участю авторитетних посередників вже відбулися.

Авторитетний журналіст Ігор Циганик теж підтвердив цю інформацію.

"Малиновського викличуть до збірної України. Відбулася комунікація між Малиновським і Петраковим. Головним ініціатором цієї комунікації виступив Андрій Павелко (президент УАФ - прим.). Я дуже радий, що все закінчилося. Я дуже радий, що вони все-таки між собою поговорили і з'ясували стосунки.

Якщо не станеться нічого екстраординарного, Малиновськи буде в збірній України. А вже чи використає його Петраков, тут вже справа головного тренера", - сказав він у програмі "Циганик Live".

16 листопада збірна України на виїзді проведе заключний матч кваліфікації ЧС-2022 проти команди Боснії і Герцеговини . Перед цим "синьо-жовті" 11 листопада в Одесі зіграють товариську зустріч з командою Болгарії .

збірна України на виїзді проведе заключний матч кваліфікації ЧС-2022 проти команди . Перед цим "синьо-жовті" 11 листопада в Одесі зіграють . Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання