ДР Конго здійснила камбек проти Узбекистану та вийшла до плейоф ЧС-2026

Збірна ДР Конго / © Associated Press

Реклама

Збірна ДР Конго перемогла команду Узбекистану в матчі заключного третього туру групи K чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Mercedes-Benz Stadium" в американському місті Атланта завершився з рахунком 3:1 .

Узбекистан відкрив рахунок на 10-й хвилині зустрічі — забив Ельдор Шомуродов.

Однак у другому таймі африканська команда відігралася — на 68-й хвилині Йоан Вісса реалізував пенальті.

Реклама

На 78-й хвилині Фістон Маєле вже вивів ДР Конго вперед, а на 90+1-й хвилині Вісса оформив дубль, установивши остаточний рахунок гри.

В іншому матчі третього туру цього квартету збірні Колумбії та Португалії зіграли внічию (0:0).

Колумбія (7 очок) виграла групу K, Португалія (5 балів) посіла друге місце, ДР Конго (4 пункти) фінішувала третьою — всі три збірні вийшли до плейоф. Узбекистан (0) став останнім і завершив виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Реклама

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Новини партнерів