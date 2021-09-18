Драма на "Олімпійському": "Динамо" завдяки пенальті вистраждало перемогу над "Олександрією"

Команда Мірчі Луческу забила вирішальний гол у компенсований час.

Київське "Динамо" драматично перемогло "Олександрію" в домашньому матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:0.

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Упродовж всього матчу "біло-сині" тиснули на ворота суперника та створили багато гольових моментів. Однак реалізувати їх команда Луческу ніяк не могла.

Найбільше шансів змарнував Віктор Циганков - зірковий вінгер "Динамо" в першому таймі з метра запустив м'яч вище воріт, а в іншому епізоді пробив просто у голкіпера гостей Олега Білика.

У другій половині зустрічі Циганков мав вихід один на один з воротарем "Олександрії", але також його не реалізував. Варто зазначити, що кіпер гостей провів чудовий поєдинок і часто рятував свою команду.

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Однак у компенсований час півзахисник "Олександрії" Сергій Рибалка, який раніше виступав за "Динамо", порушив правила проти Дениса Гармаша і привіз пенальті на свої ворота. Арбітр призначив 11-метровий після перегляду відеоповтору (VAR). Циганков холоднокровно пробив у верхній кут і приніс киянам перемогу.

Після цього нерв зустрічі зашкалював - футболісти ледве не побилися на полі. Артем Шабанов опинився на газоні після удару головою від Ігора Кирюханцева - гравець "Олександрії" за цей вчинок отримав від арбітра червону картку. Фінальний свисток зафіксував непросту, але таку потрібну "біло-синім" перемогу.

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"Динамо" з 22 очками зберігає лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Олександрія" (14 балів) - на п'ятому місці.

У наступному поєдинку кияни 22 вересня зіграють проти "Шахтаря" за Суперкубок України, олександрійці в той же день проведуть матч 1/16 фіналу Кубка України з "Таврією".

У 9-му турі УПЛ "Динамо" 25 вересня в гостях зустрінеться з "Рухом", а "Олександрія" у той же день прийме "Маріуполь".

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