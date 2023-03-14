Драма на останніх секундах: "Інтер" вибив "Порту" на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Міланський "Інтер" зіграв унічию з "Порту" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Драгау" завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж гри "дракони" більше володіли м'ячем та били по воротах: 19 проти 11 ударів у "нерадзуррі" (у площину – 5 проти 5). Однак забити португальському клубу ніяк не вдавалося.

На 90+6-й хвилині "Порту" створив супермомент, але фортуна відвернулася від господарів. Після удару головою від Мехді Таремі воротар міланців Андре Онана перевів м'яч у стійку. А потім після навісу до штрафного майданчика Марко Груїч головою спрямував м'яч у поперечину.

У першому матчі цих команд в Італії "Інтер" мінімально обіграв "Порту" (1:0). Таким чином, саме команда Сімоне Індзагі вийшла до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, в іншому матчі цього ігрового дня "Манчестер Сіті" знищив "РБ Лейпциг" завдяки пента-трику нестримного Ерлінга Голанда і також вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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