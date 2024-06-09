Драматична кінцівка: 17-річний новачок "Реала" вирвав для Бразилії перемогу в спарингу з Мексикою

Гол Ендріка на 90+6-й хвилині приніс "селесао" вікторію над непоступливим суперником.

Збірна Бразилії здобула перемогу над Мексикою у товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Кубка Америки. Видовищний поєдинок завершився з рахунком 2:3 на користь бразильців.

Уже на 5-й хвилині зустрічі бразильську команду вивів уперед Андреас Перейра.

На початку другого тайму "селесао" подвоїли свою перевагу в рахунку – відзначився Габріел Мартінеллі.

Проте мексиканці зуміли відродити інтригу в цьому протистоянні. На 73-й хвилині забив Хуліан Кіньйонес, а в компенсований час, на 90+2-й хвилині, рахунок зрівняв Гільєрмо Мартінес.

І все ж, бразильцям вдалося вирвати перемогу в цьому яскравому поєдинку. На 90+6-й хвилині автором вирішального гола став 17-річний нападник "Палмейраса" Ендрік, якого вважають одним з найталановитіших молодих футболістів світу.

Додамо, що цього літа Ендрік стане гравцем "Реала". Його трансфер обійшовся мадридському клубу в 60 мільйонів євро з урахуванням потенційних бонусів.

Наступний товариський матч збірна Бразилії проведе 13 червня проти США. На Кубку Америки "жовто-зелені" зіграють у групі D з Коста-Рикою (25 червня), Парагваєм (29 червня) і Колумбією (3 липня).

Мексиканці на Кубку Америки позмагаються у квартеті B з Ямайкою (23 червня), Венесуелою (27 червня) та Еквадором (1 липня).

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