Драматична перемога: "Бенфіка" з Трубіним на останніх хвилинах здобула путівку до євровесни (відео)

Лісабонці у компенсований час забили гол, який вивів їх до плейоф Ліги Європи.

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді обіграла австрійський "Зальцбург" у матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Ред Булл Арені" завершився з рахунком 1:3 .

Для виходу до плейоф Ліги Європи португальській команді необхідно було перемагати суперника щонайменше з різницею у два м'ячі й "орли" впоралися з цим завданням у надзвичайно драматичному стилі.

У першому таймі лісабонці двічі вразили ворота "червоних биків". На 32-й хвилині Анхель Ді Марія забив красивим прямим ударом з кутового, а перед перервою Рафа Сілва подвоїв перевагу "Бенфіки".

У другому таймі "Зальцбург" скоротив відставання – на 57-й хвилині Лука Сучич не без допомоги рикошету розпечатав ворота Трубіна. Цей результат уже влаштовував господарів, аби пробитися до євровесни.

Однак у компенсований час "Бенфіка" забила вирішальний гол, який приніс їй квиток до стикових матчів Ліги Європи. На 90+2-й хвилині точного удару завдав Артур Кабрал.

Огляд матчу "Зальцбург" – "Бенфіка"

Буде додано незабаром.

У паралельному матчі цього квартету міланський "Інтер" на своєму полі не зумів обіграти "Реал Сосьєдад" (0:0).

Таким чином, "Реал Сосьєдад" (12 очок) з першого місця вийшов до плейоф Ліги чемпіонів, а "Інтер" (12 балів) – з другої позиції. "Бенфіка" (4 бали) навесні зіграє у Лізі Європи, а "Зальцбург" (4 пункти) попрощався з єврокубками.

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