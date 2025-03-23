Драматична розв'язка: визначилася переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону-2024/25

Німкеня Франциска Пройсс виграла загальний залік Кубка світу з біатлону-2024/25.

Зазначимо, що днем раніше визначився переможець чоловічого загального заліку Кубка світу з біатлону-2024/25.

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