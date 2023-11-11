Драматичний камбек: "Тоттенгем" на останніх хвилинах зазнав поразки та не зумів очолити АПЛ (відео)

Команда Ангелоса Постекоглу двічі пропустила у компенсований час.

"Тоттенгем" поступився "Вулвергемптону" у стартовому матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Молінью" завершився з рахунком 2:1 .

Уже на старті зустрічі "шпорам" вдалося вийти вперед. На третій хвилині Бреннан Джонсон відзначився після передачі Педро Порро.

Однак легкої прогулянки для команди Ангелоса Постекоглу не вийшло. "Вовки" менше володіли м'ячем, але суттєво перевершили суперника за ударами: 17 проти 6.

У компенсований до другого тайму час господарі здійснили камбек. Спочатку на 90+1-й хвилині рахунок зрівняв Пабло Сарабія, а потім на 90+7-й хвилині Маріо Леміна вирвав для своєї команди перемогу.

Огляд матчу

Після цього матчу "Тоттенгем" (26 очок) залишився на другому місці в АПЛ, не зумівши наздогнати "Манчестер Сіті" (27 балів). У неділю, 12 листопада, команда Хосепа Гвардіоли у центральному матчі туру зіграє проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика. "Вулвергемптон" з 15 очками піднявся на 12-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "шпори" 26 листопада приймуть "Астон Віллу". Днем пізніше "вовки" на виїзді зіграють проти "Фулгема".

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