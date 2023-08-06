Драматичний тріумф: "Арсенал" у серії пенальті здолав "Манчестер Сіті" в Суперкубку Англії

"Арсенал" здобув перемогу над "Манчестер Сіті" в матчі за Суперкубок Англії. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті тріумфували "каноніри".

Відкрила рахунок у цьому протистоянні команда Хосепа Гвардіоли в другому таймі. На 77-й хвилині після передачі Кевіна Де Брейне результативного удару завдав Коул Палмер.

Однак "Арсеналу" вдалося відігратися в компенсований час. Арбітр гри додав вісім хвилин, однак команди зіграли навіть більше і на 90+11-й хвилині Леандро Троссард з допомогою рикошету від захисника "городян" Мануель Аканджі відправив м'яч у сітку.

Таким чином, володар трофею визначався у серії пенальті, яку виграли "гармаші".

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко не зміг допомогти своїй команді в цьому матчі, адже продовжує відновлюватися після м'язової травми.

Додамо, що минулого сезону "городяни" оформили требл: виграли АПЛ, здобули Кубок Англії та тріумфували в Лізі чемпіонів.

"Каноніри" ж посіли друге місце у Прем'єр-лізі. Підопічні Мікеля Артети тривалий час лідирували у чемпіонських перегонах, але на фініші програли боротьбу за титул "Манчестер Сіті".

У першому турі нового сезону АПЛ "Манчестер Сіті" 11 серпня завітає у гості до новачка елітного дивізіону – "Бернлі".

"Арсенал" у стартовому матчі чемпіонату 12 серпня прийматиме "Ноттінгем Форест".

Нагадаємо, попереднім володарем Суперкубка Англії був "Ліверпуль". Колектив Юргена Клоппа рік тому обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1 .

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