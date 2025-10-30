ТСН у соціальних мережах

Драматична серія пенальті визначила ще одного чвертьфіналіста Кубка України з футболу

"Фенікс-Маріуполь" вибив з національного Кубка аматорський "Агротех".

"Фенікс-Маріуполь"

"Фенікс-Маріуполь" / facebook.com/feniks.fsc

"Фенікс-Маріуполь", який виступає в Першій лізі, вийшов до чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

В 1/8 фіналу маріупольці у серії пенальті здолали "Агротех" із села Тишківка Кіровоградської області, який став першим в історії аматорським клубом на цій стадії Кубка України – 1:1 (пен. 7:6).

"Фенікс-Маріуполь" відкрив рахунок на 37-й хвилині зустрічі – підопічних Максима Фещука вивів уперед Андрій Вільховий.

У другому таймі "Агротех" зрівняв рахунок – на 78-й хвилині відзначився Олексій Чичиков.

Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів. Тож володар путівки до чвертьфіналу визначався у серії одинадцятиметрових ударів.

У підсумку "Фенікс-Маріуполь" виграв драматичну серію пенальті з рахунком 7:6 та пройшов до чвертьфіналу.

Повне відео матчу "Агротех" – "Фенікс-Маріуполь"

"Фенікс-Маріуполь" – сьомий клуб, який здобув путівку до чвертьфіналу Кубка України-2025/26.

Раніше до 1/4 фіналу також вийшли "Чернігів", чернівецька "Буковина", київський "Локомотив", петровський "Інгулець", черкаський ЛНЗ і київське "Динамо", яке вибило переможця попереднього розіграшу турніру – донецький "Шахтар".

Останній чвертьфіналіст національного Кубка визначиться у матчі "Металіст 1925" (Харків) – "Агробізнес" (Волочиськ), який відбудеться сьогодні, 30 жовтня, о 17:00.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

