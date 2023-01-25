Друга медаль за день: Україна виграла ще одне "срібло" чемпіонату Європи з біатлону

Антон Дудченко став другим в індивідуальній гонці серед чоловіків.

Збірна України здобула другу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону, який 25 січня розпочався у швейцарському Ленцергайде. Срібним призером в індивідуальній гонці став Антон Дудченко.

Припустившись лише однієї хиби, Дудченко зміг фінішувати на другій позиції. Він поступився лише новоспеченому чемпіону Європи – норвежцю Ендре Стрьомсгейму, який бездоганно відпрацював на вогневих рубежах.

"Бронзу" континентальної першості завоював словенець Ловро Планко.

У топ-20 опинилися ще двоє українців – Артем Тищенко завершив гонку на 12-му місці, а Богдан Цимбал став 19-м.

Чемпіонат Європи з біатлону-2023: результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) 51:05.9

2. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:04.7

3. Ловро Планко (Словенія, 1+0+0+0) +2:16.5

4. Ерленн Бьонтегор (Норвегія, 1+0+1+0) +2:34.1

5. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+1+0+2) +2:44.3

6. Вебьорн Серум (Норвегія, 1+0+0+2) +2:58.3

...

12. Артем Тищенко (0+0+1+0) +3:58.7

19. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +4:45.9

37. Артем Прима (1+0+1+2) +6:31.9

46. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +7:25.2

64. Денис Насико (1+2+1+2) +8:56.8

Отже, після першого дня чемпіонату Європи з біатлону в скарбничці збірної України вже дві медалі. Раніше Юлія Джима здобула "срібло" в жіночій індивідуальній гонці.

Наступні гонки континентальної першості відбудуться в п'ятницю, 27 січня. Програма змагань продовжиться спринтом у жінок та чоловіків.

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