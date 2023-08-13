Друга перемога поспіль: "Кривбас" розібрався з новачком УПЛ

"Кривбас" обіграв ЛНЗ у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 2:0 .

Господарі поля вийшли вперед на 38-й хвилині – Данило Беcкоровайний відзначився після передачі Тимура Стецькова.

Під завісу гри підопічні Юрія Вернидуба подвоїли свою перевагу – остаточний рахунок поєдинку на 83-й хвилині встановив Максим Задерака, якому асистував Дмитро Хомченовський.

"Кривбас" здобув другу поспіль перемогу в поточному сезоні УПЛ. Криворіжці з 6 очками піднялися на четверте місце в турнірній таблиці. В активі ЛНЗ три залікові бали та десята позиція.

У 4-му турі чемпіонату України "Кривбас" 20 серпня зіграє проти "Шахтаря", а черкаський клуб, який проводить свій дебютний сезон в УПЛ, 18 серпня зустрінеться з ще одним новачком елітного дивізіону житомирським "Поліссям".

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