Друга перемога за день: "Динамо" розгромно виграло заключний спаринг зимових зборів (відео)

Київське "Динамо" розгромило болгарський ЦСКА 1948 в останньому товариському матчі на зимових тренувальних зборах у Туреччині. Зустріч у місті Белек завершилася з рахунком 1:4 .

У першому таймі в складі "біло-синіх" відзначилися Микола Шапаренко та Владислав Ванат.

На старті другого тайму клуб з міста Софія скоротив відставання зусиллями Маріо Ілієвскі. Однак потім підопічні Олександра Шовковського забили ще двічі – голи на рахунку Назара Волошина та Ваната, який оформив дубль.

Повне відео матчу ЦСКА 1948 – "Динамо"

Для "біло-синіх" це друга перемога за день, адже раніше кияни перемогли словенський "Марибор" (2:0). Перед цим "Динамо" на зборах у Туреччині програло німецькому "Магдебургу" (1:3), здобуло перемогу над румунським ФКСБ (2:1) та вирвало нічию проти польського "Відзева" (1:1).

Вже у вівторок, 21 січня, "Динамо" зіграє перший офіційний матч 2025 року. Кияни позмагаються з турецьким "Галатасараєм" у рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи. Після цього, 30 січня, команда Шовковського завершить свою єврокубкову кампанію поєдинком з латвійським клубом РФШ.

Ці матчі вже не матимуть для киян турнірного значення, адже вони достроково втратили шанси на вихід до плейоф Ліги Європи після шести поразок поспіль. Наразі "Динамо" посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи та залишається єдиним учасником турніру, який досі не набрав жодного очка.

Нагадаємо, кияни вирушили на зимову паузу в статусі лідера української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Біло-сині" (43 очки) на 5 балів випереджають "Олександрію" і на 10 пунктів – "Шахтар", який має матч у запасі.

У першому матчі "весняної" частини УПЛ кияни приймуть "Карпати". Базова дата поєдинків 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого.

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