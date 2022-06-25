Друга поспіль медаль: українка стала призеркою Кубка світу в слаломі на байдарці

Друга поспіль медаль: українка стала призеркою Кубка світу в слаломі на байдарці

Вікторія Ус виграла для України "бронзу" на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, що відбувається у словенському Тацені.

Вікторія Ус, яка перед цим принесла Україні історичну нагороду в екстремальному слаломі на етапі Кубка світу у Кракові, тепер змогла повторити своє досягнення у звичній для себе дисципліні.

На змаганнях у Словенії українка здобула "бронзу" в слаломі. Її результат 97.58 секунди.

"Золото" виграв австралійка Джесіка Фокс, яка подолала дистанцію за 94.24 секунди. "Срібло" взяла британка Меллорі Франклін - 97.02 секунди.

Для Ус це п'ята медаль в кар'єрі на етапах Кубка світу. Першу нагороду вона також здобула у Тацені у байдарці-одиночці.

Нагадаємо, збірна України з артистичного плавання виграла ще одну нагороду чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту.

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