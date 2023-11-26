Друга поспіль перемога Шовковського: "Динамо" обіграло "Рух" у матчі УПЛ (відео)

"Біло-сині" скористалися помилками суперника та впевнено взяли три очки.

Київське "Динамо" перемогло львівський "Рух" у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:0 .

Динамівці вийшли вперед уже на шостій хвилині зустрічі. Воротар "жовто-чорних" Юрій-Володимир Герета віддав неточний пас, подарувавши м'яч Олександру Тимчику, а той влучно пробив у ближній кут.

Під завісу першого тайму "біло-сині" подвоїли свою перевагу в рахунку. Голкіпер "Руха" зробив незручну передачу на Дениса Підгурського, якого одразу ж обікрав Владислав Кабаєв, увійшов до штрафного майданчика та відправив м'яч у ліву "дев'ятку".

Додамо, що для Кабаєва цей забитий гол став першим за "Динамо". Це був його 36-й матч у складі київського клубу.

Огляд матчу "Динамо" – "Рух"

Буде додано пізніше.

Варто зазначити, що "Динамо" перемогло у другому матчі поспіль після відставки Мірчі Луческу з посади головного тренера. Минулого туру столичний клуб на чолі з Олександром Шовковським обіграв "Кривбас" (2:0).

Після цього поєдинку кияни з 22 очками піднялися на шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, але ще мають три гри в запасі. "Рух" (24 бали) залишився на п'ятій позиції.

У наступному турі чемпіонату України команда Шовковського 3 грудня на виїзді зіграє з "Минаєм". Днем пізніше львів'яни зустрінуться із "Зорею".

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