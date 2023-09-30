Друга поспіль втрата очок: "Шахтар" неочікувано програв "Ворсклі" в матчі УПЛ

Команда Патріка ван Леувена ризикує втратити лідерство в чемпіонаті за підсумками туру.
"Шахтар" поступився "Ворсклі" в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 1:2.
Перший тайм несподівано залишився за полтавцями. На 22-й хвилині Олександр Скляр реалізував пенальті після того, як Дмитро Чигринський порушив правила у власному карному майданчику.
На початку другої половини зустрічі "гірники" відігралися – на 57-й хвилині Олександр Зубков завдав класного удару у ближню "дев'ятку" з меж штрафного.
Дуже швидко команда Віктора Скрипника могла вдруге в цьому матчі вийти вперед, але Іван Нестеренко з близької відстані не влучив у порожні ворота після провалу в обороні донеччан.
Однак той же Нестеренко реабілітувався на 71-й хвилині, коли в падінні переправив м'яч у ворота після прострілу з правого флангу від Ігоря Пердути. Цей гол став вирішальним – уникнути поразки підопічним Патріка ван Леувена не вдалося.
Зазначимо, що "Шахтар" вдруге поспіль втратив очки в національному чемпіонаті. У попередньому турі "помаранчево-чорні" не подужали "Рух" (1:1).
"Гірники" з 18 очками залишилися на вершині УПЛ, але ризикують втратити лідерство за підсумками туру. Полтавська команда з 12 балами піднялася на сьоме місце.
Наступний матч "Шахтар" проведе 4 жовтня у Бельгії проти "Антверпена" в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Ворскла" 7 жовтня на виїзді зустрінеться з "Колосом" у поєдинку 10-го туру УПЛ.
Читайте також:
Динамо – Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Український футбол на ТБ: де дивитися Динамо – Олександрія та інші матчі 9-го туру УПЛ
Сейви Трубіна допомогли "Бенфіці" перемогти "Порту" та стати лідером чемпіонату Португалії (відео)