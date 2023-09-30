Друга поспіль втрата очок: "Шахтар" неочікувано програв "Ворсклі" в матчі УПЛ

Команда Патріка ван Леувена ризикує втратити лідерство в чемпіонаті за підсумками туру.

"Шахтар" поступився "Ворсклі" в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 1:2 .

Перший тайм несподівано залишився за полтавцями. На 22-й хвилині Олександр Скляр реалізував пенальті після того, як Дмитро Чигринський порушив правила у власному карному майданчику.

На початку другої половини зустрічі "гірники" відігралися – на 57-й хвилині Олександр Зубков завдав класного удару у ближню "дев'ятку" з меж штрафного.

Дуже швидко команда Віктора Скрипника могла вдруге в цьому матчі вийти вперед, але Іван Нестеренко з близької відстані не влучив у порожні ворота після провалу в обороні донеччан.

Однак той же Нестеренко реабілітувався на 71-й хвилині, коли в падінні переправив м'яч у ворота після прострілу з правого флангу від Ігоря Пердути. Цей гол став вирішальним – уникнути поразки підопічним Патріка ван Леувена не вдалося.

Зазначимо, що "Шахтар" вдруге поспіль втратив очки в національному чемпіонаті. У попередньому турі "помаранчево-чорні" не подужали "Рух" (1:1).

"Гірники" з 18 очками залишилися на вершині УПЛ, але ризикують втратити лідерство за підсумками туру. Полтавська команда з 12 балами піднялася на сьоме місце.

Наступний матч "Шахтар" проведе 4 жовтня у Бельгії проти "Антверпена" в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Ворскла" 7 жовтня на виїзді зустрінеться з "Колосом" у поєдинку 10-го туру УПЛ.

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