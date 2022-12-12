Друга трагедія за тиждень: на ЧС-2022 в Катарі раптово помер ще один журналіст

Катарський журналіст Халід Аль-Місслам, який на чемпіонаті світу-2022 працював фотокореспондентом місцевого телеканалу Alkass, помер під час турніру.

Сумну новину повідомило катарське медіа The Gulf Times.

Обставини та причини смерті журналіста залишаються невідомими. Зазначається лише, що він "раптово помер під час висвітлення чемпіонату світу".

"Аль-Місслам, катарець, раптово помер під час висвітлення чемпіонату світу з футболу у Катарі 2022 року. Ми віримо в милість та прощення Аллаха для нього і висловлюємо найглибші співчуття його сім'ї", – інформує видання.

Варто зазначити, що це вже друга за тиждень смерть журналіста на Мундіалі в Катарі. Раніше повідомлялося, що американський журналіст Грант Вол помер на стадіоні під час матчу ЧС-2022. Його брат, Ерік Вол, підозрює, що представника ЗМІ вбили за підтримку ЛГБТ-спільноти.

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